Dortmunder bei schwerem Verkehrsunfall in Südtirol tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im norditalienischen Luttach bei Bruneck in Südtirol sind in der Nacht zu Sonntag (5.1.2020) mehrere Fußgänger verletzt und sechs deutsche Touristen getötet worden. Einer der Verstorbenen ist ein 22-jähriger Dortmunder.

Die Dortmunder Polizei und Notfallseelsorger informierten die Familienangehörigen in Dortmund und betreuen sie.

Sechs Tote und elf Verletzte:

Ein 27-jähriger Autofahrer ist offenbar für ein schweres Unglück in Südtirol verantwortlich. Bei den Opfern handelt es sich um junge Deutsche. Der Fahrer war offenbar betrunken. Die sechs Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren sind noch am Unfallort gestorben, Sie standen nach den in der Nacht an der Hauptstraße von Luttach, einem 1000-Einwohner-Ort, neben einem Reisebus, als der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe raste.