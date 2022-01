Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B 225 in Marl

Am Montag kam es, gegen 16.30 Uhr, auf der Dorstener Straße (B 225) zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei Verletzten und vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 22-jähriger Mann aus Schermbeck fuhr mit seinem Auto auf der Dorstener Straße in Richtung Dorsten. In Höhe der Kreuzung zur Buerer Straße fuhr er auf die, vor ihm an der Ampel wartenden, Fahrzeuge auf.

Auffahrunfall

Dabei stieß er zuerst mit dem Wagen eines 18-jährigen Marlers zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 18-Jährigen noch auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben, die vor ihm standen. Zunächst war der Wagen einer 44-Jährigen aus Hünxe betroffen, im weiteren Verlauf dann noch das Auto einer 21-jährige Marlerin. Bis auf die 21-Jährige erlitten alle drei Fahrer Verletzungen. Ein Rettungswagen war eingesetzt, versorgte den 18-Jährigen jedoch nur vor Ort. Die Autos des Schermbeckers und des Marlers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.