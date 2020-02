Ehrenamtlicher Feuerwehrmann hat bei Hilfeleistungseinsatz sein Leben verloren

Im Rahmen eines Hilfeleistungseinsatzes der Feuerwehr Lienen (Kreis Steinfurt) hat bei einer Explosion eines Wohnhauses ein 19-jähriger ehrenamtlicher Feuerwehrmann sein Leben verloren. Die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus trauern mit der Familie um einen jungen Kameraden, der viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Mehrere weitere Kameraden wurden bei diesem Einsatz verletzt, zum Teil schwer.Den verletzten Feuerwehrleuten wünschen wir vollständige und baldige Genesung.

Feuerwehr birgt toten Kameraden aus zerstörtem Haus



In Lienen, am Diekesdamm, gab es einen Einsatz der Feuerwehr, des THW und der Polizei. In einem Gebäude ist es zu einer Explosion gekommen. Es wurden fünf Personen verletzt, einige mit schweren Verletzungen. Ein Feuerwehrmann starb. Der 19 Jahre alte Feuerwehrmann, der bei einer Gasexplosion in Lienen (Kreis Steinfurt) ums Leben kam, ist am Sonntag aus den Trümmern des Hauses geborgen worden. Er war am Samstag im Keller des Mehrfamilienhauses verschüttet worden. Wie es zu der Explosion gekommen ist, steht noch nicht fest.