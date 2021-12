Einbrecher kam in Marl Sinsen durchs Fenster

Am Dienstag, gegen 10:30 Uhr nutzte ein unbekannter Täter ein zum Lüften geöffnetes Fenster, um in eine Erdgeschosswohnung an der Wallstraße zu gelangen. Durchsucht wurde ein Nachttisch. Anschließend flüchtete der Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Einbrecher kommen am Tage

Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, zum Beispiel während einer kurzen Abwesenheit des Bewohners, so etwa zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. Weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche werden durch Tageswohnungseinbrecher begangen.