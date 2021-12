Einbruch in Ladenlokal und Wohnungen in Marl

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte über eine Tür in ein Ladenlokal an der Loestraße ein. Zuvor hatten sie erfolglos versucht ein Bedienfenster aufzuhebeln. Sie flüchteten mit etwas Münzgeld in unbekannte Richtung.

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung Im Spanenkamp ein. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit Schmuck.

Am Uranusweg hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einer Wohnung auf. Der Einbruch passierte am Mittwoch zur Tageszeit in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Schmuck und Parfüm mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.