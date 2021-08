Fahrradfahrerin stürzt bei Unfall in Marl Hüls. Mädchen verletzt

Um 7.30 Uhr kam es gestern auf der Römerstraße zu einem Unfall mit einerverletzten 10-Jährigen. Die 10-jährige Fahrradfahrerin fuhr über einen Zebrastreifen und kollidierte dabei mit einer 67-jährigen Autofahrerin aus, die auf der Römerstraße in Richtung Bergstraße unterwegs war. Das Mädchen stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen war vor Ort. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Marl. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt in etwa an Ecke zur Carl-Duisberg-Straße. Der Sachschaden ist nach erster Einschätzung gering.