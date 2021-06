Gefahrgutunfall auf der A 2

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 2 alarmiert. Vor Ort wurde ein auf der Seite liegender LKW mit ca. 20 m³ Gefahrstoffladung vorgefunden. Der Fahrer konnte sich leichtverletzt aus dem LKW retten, wurde anschließend rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Aus dem Fahrzeug trat eine geringe Menge des Gefahrstoffes aus. Die Leckage konnte anschließend abgedichtet werden.

Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Gelsenkirchen war nur auf einer Spur befahrbar. Die Rettungsarbeiten werden vermutlich bis in den Abend hinein andauern. Die Feuerwehr ist mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Zur Unterstützung an der Einsatzstelle wurden Kräfte der chemischen Industrie (TUIS) hinzugezogen.

Umgekippter Lkw sorgt für Sperrung der Autobahn 2

Ein umgekippter Lkw sorgt seit heute Mittag (7.6., 11:50 Uhr) für Behinderungen auf der Autobahn 2 zwischen Essen/Gladbeck und Gelsenkirchen-Buer. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte sich der Fahrer eigenständig aus dem Führerhaus befreien. Er wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Lkw hat 21.000 Liter Gefahrgut geladen, ausgetreten ist die ätzende Flüssigkeit aber nicht. Eine Spezialfirma muss die Ladung nun abpumpen, um den Lkw wieder aufzurichten. Dazu bleibt die Fahrbahn in Richtung Hannover bis mindestens 19:00 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.