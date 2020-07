Hochzeits-Korso blockiert Fahrbahn der Autobahn 43

Mehrere Verkehrsteilnehmer alarmierten am Donnerstagabend (2.7., 18.43 Uhr) die Polizei, als auf der Bundesstraße 51 und der Autobahn 43 ein Hochzeits-Korso von 10 Fahrzeugen die Fahrbahn blockierte.

Die Wagen waren von Münster aus in Richtung Wuppertal auf allen Fahrspuren samt Seitenstreifen unterwegs. Dabei hatten die Iraker das Warnblinklicht eingeschaltet und verlangsamten den Verkehr auf 30 bis 60 Stundenkilometer. Einige Insassen lehnten sich aus den geöffneten Fahrzeugfenstern und fertigten Fotos und Videos.

Zur Unterstützung der Beamten wurde nach Bekanntwerden des Korsos unmittelbar auch ein Hubschrauber angefordert. Die alarmierten Polizisten stoppten den Korso in Senden und stellten die Personalien aller Fahrzeuginsassen fest. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.