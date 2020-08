Mann bespuckt und schlägt Frau durchs Autofenster

In Oer-Erkenschwick war am Dienstag ein aggressiver Autofahrer unterwegs. Eine 27-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes parkte gegen 10.30 Uhr auf der Ewaldstraße. Ein Mann kam auf sie zu und schickte sie weg, weil sie vor einer Ausfahrt geparkt habe. Weil die Frau aus Recklinghausen den Mann nicht direkt verstand, fragte sie nach. Daraufhin wurde sie von ihm beschimpft und beleidigt. Als die Pflegedienst-Mitarbeiterin losfuhr, kam ihr der Mann hinterher. An einer roten Ampel klopfte er dann an das Autofenster der Frau. Die 27-Jährige machte die Scheibe ein Stück runter, woraufhin der Mann sie bespuckte und ihr ins Gesicht schlug. Anschließend fuhr er davon. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei hat entsprechende Hinweise zu dem Fahrer, die weiteren Ermittlungen dauern an.