Mann entblößt sich vor 41-Jähriger in Buer

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der sich in Buer am Donnerstag, 22. Oktober 2020, vor einer Gelsenkirchenerin entblößt und selbst befriedigt hat. Die 41-Jährige war um 16.50 Uhr zu Fuß im Park am Schloss Berge an der Adenauerallee unterwegs, als der Unbekannte plötzlich mit geöffneter Hose vor sie trat und sich selbst befriedigte. Die Gelsenkirchenerin entfernte sich und alarmierte die Polizei.

Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat eine normale Statur. Er hat kurze Haare, trug eine Brille und war zur Tatzeit mit einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke und dunklen Basecap bekleidet und hatte eine dunkle Umhängetasche dabei.