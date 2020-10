Marler bei Drogenfahrt gestoppt

Einen unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden 31-jährigen Mann aus Marl haben Zollbeamte am Freitag angehalten. Um eine gefahrlose Kontrolle durchführen zu können, leiteten die Beamten den Autofahrer gegen 21.15 Uhr auf den Pendlerparkplatz in Heek. Der Mann war auf der A31 unterwegs. Drogen hatte der 31-Jährige nicht nur im Auto, sondern auch im Blut.

Ein Drogenvortest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Um den Drogenmissbrauch exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Einen Führerschein hatte der Marler nicht. Den habe er vor gut drei Jahren abgeben müssen, gab der Autofahrer an. Auch seinerzeit war er berauscht Auto gefahren. Die Drogen stellte der Zoll sicher. Der Verkehrsverstoß wird von der Polizei in Form einer Strafanzeige bearbeitet.