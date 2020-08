Mehrere hundert Strohballen abgebrannt

Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache gerieten am Montagmorgen, 17. August, mehrere hundert Strohballen auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes am Osterkampsweg in Resse in Brand. Die alarmierte Feuerwehr lässt die Ballen kontrolliert abbrennen. Der geschätzte Schaden beträgt 40000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten, die noch länger andauern , kam es zu Verkehrsstörungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In der Nähe des Brandorts haben Zeugen gegen 8.15 Uhr einen Verdächtigen gesehen. Dieser hatte lange blonde Haare und trug ein rotes Oberteil. Beim geschätzten Alter liegen die Zeugenaussagen weit auseinander. Der Unbekannte wird auf 25 bis 50 Jahre geschätzt.

In GE-Resse brannen 800 Strohballen. Dadurch kommt es in Herten und Recklinghausen zu Brandgeruch. Nach Auskunft der Feuerwehr GE ist der Brand unter Kontrolle, der Einsatz wird noch mehrere Stunden dauern. Auch in den nächsten Stunden ist noch Brandgeruch wahrnehmbar.