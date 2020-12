Motorradfahrer aus Marl bei Unfall am Sonntag verletzt

Am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, wollte ein 57-jähriger Rollerfahrer aus Merfeld von der Sythener Straße nach links in die Münsterstraße in Haltern einbiegen. Auf der Sythener Straße kam ihm ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Marl entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Bereich der Kreuzung. Beide Fahrer verletzten sich. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.