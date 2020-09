Oldtimer in Buer gestohlen

Einen blauen Daimler Benz-Oldtimer stahlen Unbekannte am Donnertag, 3. September, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, vor dem Marienhospital in Buer. Der SL 280 hatte ein Essener Kennzeichen. Hinweise zur Tat und zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.