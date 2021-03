Polizeibeamte bei Verkehrsunfall verletzt

Auf dem Weg zu einem Einsatz sind zwei 26 Jahre alte Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen, 12. März 2021, leicht verletzt worden. Die Polizisten waren um 2.40 Uhr mit Sonderrechten auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer unterwegs, als ihr Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen auf Höhe der Freiligrathstraße in Schalke von der Fahrbahn abkam. Die beiden Beamten verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten von Kräften der Feuerwehr aus ihrem Funkstreifenwagen, der stark beschädigt wurde, befreit werden. Rettungskräfte brachten die beiden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße teilweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.