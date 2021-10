Radfahrer bei Unfall in Marl Drewer verletzt

Am Freitagmorgen, gegen 06:45 Uhr, kam es an der Einmündung Kinderheimstraße/Bergstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem 30-jährigen Radfahrer aus Marl und einem 54-jährigen Autofahrer aus Marl. Der Autofahrer wollte von der Kinderheimstraße aus nach rechts auf die Bergstraße abbiegen. Der Fahrradfahrer war auf der Bergstraße unterwegs. Während er die Einmüdung passieren wollte kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall, ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden.