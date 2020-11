Raubserie auf Taxifahrer geklärt

Die am 22. Oktober eingerichtete Ermittlungskommission "Jordan" der Ermittlungsgruppe Jugend (EG Jugend) steht kurz vor dem Abschluss. Nach der Öffentlichkeitsfahndung vom 27. Oktober, stellte sich bereits der erste Tatverdächtige, ein 18-jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, in Begleitung seines Rechtsanwaltes. Der polizeibekannte 18-Jährige räumte seine Beteiligung zum Teil bereits ein. Weitere Ermittlungen führten die EG Jugend zu einem ebenfalls 18-jährigen Deutschen, der bisher noch nicht in Erscheinung getreten war.

Nachdem die Beamten ihn am 10. November nicht an der elterlichen Wohnanschrift antreffen und festnehmen konnten, stellte er sich am 12. November ebenfalls in Begleitung eines Rechtsanwaltes. Auch er räumte die Taten in seiner Vernehmung ein.

Raub auf einen Taxifahrer

Bereits am Montag, den 05. Oktober, kam es gegen 0:30 Uhr in Höhe einer Schule an der Heinrich-Strunk-Straße zu einem Raub auf einen Taxifahrer. Zwei junge Männer waren zuvor an einer Tankstelle an der Ostfeldstraße in der Essener Innenstadt in das Taxi gestiegen und wollten zur "Bockmühle" gebracht werden. Als man an der Heinrich-Strunk-Straße angekommen war, wollten die jungen Männer plötzlich aussteigen. Als das Taxi hielt, griffen sie den 55-jährigen Taxifahrer an und raubten seine Geldbörse. Der 55-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

1. männlich, ca. 18-25 Jahre, schlank, schwarze Haare, seitlich anrasiert, dunkle Bomberjacke, blaue Jeanshose, schwarze Turnschuhe der Marke K-Swiss, Mundschutz

2. männlich, ca. 20-25 Jahre, schlank, schwarze Haare, dunkle Daunenjacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose der Marke Air Jordan, weiße Nike Air Max 270 Turnschuhe, Mundschutz

Die Polizei Essen veröffentlichte in diesem Zusammenhang Fotos von den beiden Tatverdächtigen.