Reifen an Kleintransporter platzte auf der A 1

Am Freitag, 27. August 2021, kam es gegen 6:30 Uhr auf der A1 in Richtung Münster, kurz vor der zu einem Verkehrsunfall. Nachdem an einem Kleintransporter hinten links ein Reifen platzte, geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen die Außenschutzplanke und kam quer zur Fahrbahn auf den beiden rechten von drei Fahrstreifen zum Stehen.

Die Richtungsfahrbahn Münster musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Nach etwa einer Stunde wurde die Sperrung vollständig aufgehoben. Es bildete sich ein Rückstau auf etwa vier Kilometern Länge.

Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.