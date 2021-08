Rettungswagen kollidiert mit Pkw auf Einsatzfahrt in Gelsenkirchen-Buer

Am Sonntagabend, gegen 20:15 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw. Während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf der Emil-Zimmermann-Allee wollte eine RTW-Fahrerin die Kurt-Schumacher-Straße in westliche Richtung überqueren. Hier kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der die Kurt-Schumacher-Straße in südliche Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Rettungswagen aufgeschaukelt und stürzte auf die Seite.

Eine der drei Pkw-Insassen erlitt Verletzungen. Die Rettungswagenbesatzung wurde ebenfalls vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt. Ein Patient befand sich glücklicherweise nicht im Rettungswagen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Erste Hilfe

Aufmerksame Passanten nahmen sich sofort den Unfallbeteiligten an und leisteten vorbildlich Erste Hilfe. Kurze Zeit später trafen dann auch die Rettungskräfte der nahegelegenen Feuerwache an der Einsatzstelle ein. Die anfängliche Meldung, dass Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt seien, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Ebenso befand sich kein Patient an Bord des Rettungswagens. Nach einer ersten rettungsdienstlichen Versorgung vor Ort, wurden die drei am Unfall Beteiligten, die Fahrerin des Pkw und die Besatzung des Rettungswagen, in Gelsenkirchener Kliniken eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, leitete die Polizei Gelsenkirchen im weiteren Verlauf des Sonntagabend ein.