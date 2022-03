Rettungswagen kracht mit Pkw zusammen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungswagen verletzte sich gestern Vormittag eine 62-jährige Marlerin. Sie wurde von anderen Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Der 24-jährige Fahrer des betroffenen Rettungswagens befand sich, um 11.20 Uhr, auf einer Einsatzfahrt und war auf der Dorstener Straße (B 225) in Richtung Dorsten unterwegs.

Im Kreuzungsbereich zur Buerer Straße stieß er mit dem Auto der 62-Jährigen zusammen, das von rechts in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Dorsten, blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.