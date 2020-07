Strafverfahren nach Verkehrskontrolle in Buer

Polizeibeamte haben am 10. Juli 2020 auf der Vinckestraße in Buer den fließenden Verkehr überwacht. Um 0.45 Uhr kontrollierten sie einen 35-jährigen Autofahrer aus Gladbeck. Der Gladbecker konnte keinen Führerschein und auch keinen Fahrzeugschein vorweisen. Die Beamten überprüften den Gladbecker und sein Fahrzeug. Dabei stellte sich heraus, dass der Wagen zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Der Grund hierfür war eine Unterschlagung, die durch den Fahrzeughalter angezeigt worden war. Außerdem stellte sich heraus, dass dem Gladbecker der Führerschein entzogen worden ist. Der 35-Jährige führte freiwillig einen Drogenvortest durch, der positiv verlief, so dass er die Polizisten zur Wache begleiten musste, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher, den Gladbecker erwarten Strafverfahren.