Tageseinbruch in Alt Marl

Auf der Wilhelm-Lehmbruck-Straße sind unbekannte Täter am Vormittag (Dienstag) in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten dann sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Uhren und Schmuck gestohlen.

Einbrecher kommen am Tage

Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, zum Beispiel während einer kurzen Abwesenheit des Bewohners, so etwa zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. Weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche werden durch Tageswohnungseinbrecher begangen.