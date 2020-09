Taschendiebin erbeutet Bargeld in Buer

Eine Unbekannte hat am Donnerstagmittag, 10. September, auf der Westerholter Straße in Buer die Geldbörse einer Seniorin erbeutet. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Gegen 13 Uhr war die 81-jährige Gelsenkirchenerin dort zu Fuß unterwegs und wurde von einer Frau angesprochen. Die Unbekannte bot Ihrem Opfer an, die Tasche zu tragen. Kurz darauf ging die Seniorin davon aus, dass ihre Geldbörse aus der Tasche gestohlen wurde. Es entwickelte sich ein Gerangel.

Die vermeintliche Diebin riss an der Tasche der Gelsenkirchenerin und lief dann in Richtung De-La-Chevallerie-Straße davon. Unweit des Tatortes wurde später die Geldbörse der 81-Jährigen aufgefunden. Das Bargeld fehlte. Die Flüchtige ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,50 Meter bis 1,60 Meter groß und hat ein rundes Gesicht. Sie trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe und hatte schulterlanges dunkelbraunes Haar.