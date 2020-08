Träger einer Fußgängerbrücke fallen aufs Gleis

Der Bahnverkehr in Wuppertal wurde erheblich gestört, da Züge zwischen dem Hauptbahnhof und Oberbarmen nicht fahren konnten. Gutachter und Sachverständige haben bereits Ihre Arbeit aufgenommen, auch um die Bahnstrecke so schnell wie möglich frei zu bekommen.

Damit die Brückenteile, die an der Saarbrücker Straße auf die Bahngleise gestürzt sind, möglichst schnell entfernt werden können, hatte die Stadt einen zweiten Kran geordert. Er soll kurzfristig an der Baustelle eintreffen. Dann werden die noch auf den Gleisen liegenden Brückenteile zerlegt und herausgehoben. Beim Abbau der Fußgängerbrücke Saarbrücker Straße waren in der Nacht Brückenträger auf die Gleise der Deutschen Bahn gefallen. Glücklicherweise gibt es keine Verletzten. Der Bahnverkehr in Wuppertal ist allerdings erheblich gestört, da Züge zwischen Barmen und Oberbarmen derzeit nicht fahren können.