Unfall auf der A 45 - Auto kommt von der Fahrbahn ab

Am 27.10., kam ein Fahrzeug auf der A 45 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lkw auf einem Rastplatz. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 13.35 Uhr ein 27-jähriger aus Nümbrecht stammender Mann mit seinem Auto über die A45 in Richtung Dortmund. In Höhe des Rastplatzes Schwiendahl kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den dortigen Rastplatz. Dort kollidierte das Auto zunächst mit der Leitplanke, dann mit einem Schild und schlussendlich mit einem dort abgestellten Lkw. Von dort schleuderte das Fahrzeug gegen zwei weitere Schilder und einen Stein.

Sekundenschlaf ?

Ein Zeuge leistet Erst Hilfe. Bei dem Unfall wurde der Fahrer sowie seine 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer aufgrund Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.