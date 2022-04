Unfall vor Kreisverkehr in Marl Mitte - Radfahrerin verletzt

Am Kreisverkehr der Bergstraße hat es gestern Vormittag einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurde eine 40-jährige Radfahrerin aus Marl angefahren und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 72-jähriger Autofahrer aus Marl gegen 9.45 Uhr in den Kreisverkehr (Richtung Tankstelle) einfahren und erfasste dabei die Fahrradfahrerin, die gerade - am Fahrradüberweg - über die Bergstraße fuhr. Die 40-jährige Frau stürzte und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.