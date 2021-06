Unfallflucht in Buer

Eigentlich wollte ein Gelsenkirchener am Mittwochmittag, 2. Juni 2021, nur einem Kollegen beim Einparken helfen, am Ende musste sich der 33-Jährige im Krankenhaus behandeln lassen. Gegen 11.15 Uhr stand der 33 Jahre alte Gelsenkirchener auf dem Nordring in Richtung Buer. Dort wollte ein Arbeitskollege rückwärts mit seinem Transporter auf dem Firmenparkplatz parken.

Um ankommende Autofahrer zu warnen und um eine Kollision zu vermeiden, hatte sich der Gelsenkirchener auf die Fahrbahn gestellt. Ein heller Kleinwagen bremste daraufhin zunächst ab, um unmittelbar danach wieder zu beschleunigen. Als der Wagen links am 33-Jährigen vorbeifuhr, touchierte der Außenspiegel des Wagens die Hand des Gelsenkircheners, wodurch dieser verletzt wurde. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.