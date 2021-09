Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw auf der A 45

Die A 45 in Richtung Frankfurt ist nach einem Verkehrsunfall im Bereich des Autobahnkreuzes Olpe-Süd komplett gesperrt gewesen. Dort hat sich am heutigen Morgen (15. September) gegen 9.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw ereignet. Bei dem Auffahrunfall ist eine Person eingeklemmt worden. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des auffahrenden Lkw nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

