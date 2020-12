Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Jahnwaldes, die sich sonst für den Erhalt des Jahnstadions und des kompletten Jahnwaldes in Marl einsetzt hat eine schöne vorweihnachtliche Aktion im Jahnwald ins Leben gerufen. Abgesehen von den Protesten und Aktivitäten zum Erhalt dieses wichtigen Grünbereiches in Marl, wurde gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Marl, Herrn Werner Arndt ein alter Baum zum Wunschbaum erklärt.

Durch die Pandemie ist dieses Jahr ein ganz besonderes. Viele Menschen haben Veränderungen erlebt, an die niemand vorher jemals hat denken können.

Gesundheitliche Einschränkungen, berufliche Belastungen, wirtschaftliche Veränderungen und Ängste bedrücken die Menschen zunehmend.

Mit der Einrichtung dieses Wunschbaumes will die Bürgerinitiative ein Ventil schaffen, um Wünsche und Hoffnungen öffentlich zu machen.

Er soll den Menschen die Möglichkeit bieten, ihren Wünschen, Sorgen und Ängsten, gerade in dieser schwierigen Zeit Ausdruck zu verleihen.

Diese Gedanken können in Form von selbst beschriebenen Holzstäbchen an dem Wunschbaum angebracht werden können.

Der Baum wurde mit Lichtern geschmückt und einfache Sitzmöglichkeiten zum Verweilen sind bereitgestellt. Alles benötigte Material wie Stifte , Holzstäbchen und Bänder sind vor Ort zu finden.

Die Bürgerinitiative möchte mit dem Wunschbaum einen stimmungsvollen Ort in unserer Stadt schaffen.

Da alle Weihnachtsmärkte abgesagt sind und auch keine Nikolausumzüge stattfinden, wird es gerade in der Vorweihnachtszeit vielen Bürgerinnen und Bürgen und besonders auch den Kindern ein Bedürfnis sein, eine anheimelnde Stelle mit entsprechend "festlicher" Beleuchtung aufzusuchen und die selbst gebastelten Laternen auszuführen. Mitglieder der BI werden täglich am frühen Abend zwischen 16 und 17 Uhr am Wunschbaum vor Ort sein. Gerne werden auch Sachspenden für die Marler Tafel und das örtliche Tierheim entgegen genommen.

Somit haben die Menschen die Gelegenheit, neben Ihren Wünschen auch an die zu denken, die in diesen schwierigen Zeiten besondere Not leiden.

Der Eingang zum Wunschbaum befindet sich an der Hülsstrasse etwa gegenüber dem Stier. An dem Weg steht ein Hinweisschild.

Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Jahnstadion-Waldes freut sich auf regen Besuch im Jahnwald.

https://www.24vest.de/marl/wunschbaum-erleuchtet-jahnwald-marl-cityinfotv-13940507.html

https://www.facebook.com/Jahnwaldretten