In den Osterferien lädt das Forsthaus Haidberg Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren ein die Kunst und Kultur der Ureinwohner Nordamerikas zu erkunden. Der Ferienspaß findet vom 14 bis 17 April von 14 bis 16 Uhr statt. Anmeldungen sind jetzt möglich.



Vier Tage lang tauchen die Teilnehmer ein in traditionelle Malerei und Ornamentik, in den Bau von Tipis und sogar einem ganzen Tipidorf, in die traditionelle Küche Nordamerikas, senden Rauchzeichen und errichten einen Totempfahl, der eine imaginäre Familiengeschichte erzählt.

Anmeldungen und weitere Informationen gibt es im Forsthaus Haidberg unter der Tel.: 02365 / 81801.