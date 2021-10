Das Wochenende im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover

Geschichtstouren, Spaß im Kinderbergwerk und die Sonderausstellung "James Bond" locken am Wochenende zu einem Besuch des LWL-Industriemuseums Zeche Hannover in Bochum.

Am Sonntag (10.10.) starten um 12 und 15 Uhr Erlebnisführungen mit Vorführung der historischen Dampffördermaschine. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bond-Club Wattenscheid e.V.

Das Museum und die aktuelle Sonderausstellung "James Bond" des Bond-Club Wattenscheid e.V. sind Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Im Kinderbergwerk "Zeche Knirps" können Jungen und Mädchen am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr selbst zu Bergleuten werden und den Betriebsablauf einer Zeche unter- und über Tage spielerisch kennenlernen.