Das Wochenende im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt zum Besuch seines Industriemuseums Zeche Hannover in Bochum am "langen Wochenende" über Fronleichnam ein. Am Donnerstag (16.6.) haben das Museum und das Kinderbergwerk wegen des Feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr findet eine Erlebnisführung mit Vorführung der historischen Dampffördermaschine statt. Die Führungen sind kostenfrei.

Geschichte erleben können

Teilnehmer:innen der Geschichtstour am Samstag (18.6.) um 15 Uhr. Warum gibt es heute im Ruhrgebiet Hügel, wo sich früher flaches Land erstreckte? Woher kommt der Begriff Malakowturm? Wie entstanden die großen Werksiedlungen um die Zechengelände in Bochum? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, bewegen sich die Besucher:innen unter dem Motto "Kohle, Koks, Konsumanstalt" auf den Spuren der Industrialisierung Hordels. Die Führung startet auf dem Zechenvorplatz und bietet Einblicke in die Veränderungen dieser Zeit und zeigt dabei, wie sehr die Entwicklungen auch das heutige Stadtbild prägen. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro.

Am Sonntag (19.6.)

finden um 12 und 15 Uhr Erlebnisführungen mit Vorführung der historischen Dampffördermaschine statt. Die Führungen sind kostenfrei.

Sonderausstellungen

"Vom Schuften und Chillen" sowie "Berührte Landschaften" sind Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie an Sonntag und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Im Kinderbergwerk "Zeche Knirps" können Jungen und Mädchen am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr selbst zu Bergleuten werden und den Betriebsablauf einer Zeche unter- und über Tage spielerisch kennenlernen.