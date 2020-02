Das Theater Dionysos, ein generationenübergreifender Spielclub des Theaters Marl, feiert am Donnerstag (13.02.2020) mit „Der Fischer und seine Frau“ auf der Marler Bühne eine Premiere. Karten für das Stück von Lutz Pickardt nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm um 19:30 Uhr sind im i-Punkt und an der Abendkasse erhältlich.

Zum Inhalt: Ein Fischer, der mit seiner Frau in einer einfachen Hütte lebt, angelt im Meer einen Butt, der als verwunschener Prinz um sein Leben bittet – der Fischer lässt ihn wieder frei. Als die Frau des Fischers das hört, fragt sie ihn, ob er sich denn im Tausch gegen die Freiheit des Fisches nichts von ihm gewünscht habe. Sie drängt ihren Mann, den Butt erneut zu rufen, um sich ein kleines Haus zu wünschen. Diesen Wunsch erfüllt ihm der Zauberfisch.

Unersättliche Wünsche

Doch schon bald ist sie damit nicht mehr zufrieden. Sie will mehr, immer mehr – und die Geschichte nimmt Ihren Lauf. Was ist die Natur des Menschen? Was ist unser Verhältnis zur „Schöpfung“? Können wir aussteigen aus dem „falschen Leben“ und einfach glücklich sein – als Einzelner, Gruppe oder Gesellschaft? Das sind die Fragen, die das Theater Dionysos erarbeitet hat. Herausgekommen ist ein bildgewaltiges Bewegungstheater.

Karten-Infos

Karten für das Stück „Der Fischer und seine Frau“ am Donnerstag, den 13. Februar, um 19:30 Uhr sowie am Dienstag, 18. Februar, um 11 Uhr sind im Stadtinformationsbüro i-Punkt im Einkaufszentrum Marler Stern erhältlich (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr, Telefon: 0 23 65/ 99 43 10).