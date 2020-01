Eva Mattes liest, erzählt und singt im Theater Marl

Eva Mattes lädt am Donnerstag (30.01) zu einem spannenden Streifzug durch 40 Jahre deutsche Theater- und Filmgeschichte ins Theater Marl ein. Ihr „persönlichstes“ Programm beginnt um 19:30 Uhr. Karten sind noch im i-Punkt erhältlich.

Ungewöhnliche Zeitreise

In ihrer biografischen Zeitreise erzählt Eva Mattes aus ihrem Leben, von Begegnungen mit Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Peter Zadek, Ulrich Wildgruber und anderen Kollegen aus Film und Theater, von Ereignissen, die Künstler und Öffentlichkeit gemeinsam bewegten. Mit dabei hat sie ein paar Songs und Chansons von Marlene Dietrich, Hans Albers, Friedrich Hollaender, Kurt Weill sowie unterhaltsame und nachdenkliche Zwischentöne. Auf dieser ungewöhnlichen Zeitreise wird Eva Mattes von Irmgard Schleier am Klavier begleitet.

Synchronstimme von Pippi Langstrumpf

Eva Mattes ist eine bekannte österreichische Schauspielerin, Hörbuchsprecherin und Chansonsängerin. Ihre erste Rolle bekam sie bereits mit zwölf Jahren für einen TV-Film, mit 13 ist sie die deutsche Stimme von Timmy aus der Fernsehserie Lassie, wenig später die Synchronstimme von Pippi Langstrumpf. Einige bekannte Rollen spielte sie in „Herbstmilch“ von 1989, Verfilmungen des Buches Sams, wofür sie den deutschen Filmpreis in Gold bekam, oder auch im Tatort als Kommissarin Klara Blum. In den vergangenen Jahren hat sich die vielfach ausgezeichnete „Herzdame des deutschen Theaters und Films“ vor allem auch gemeinsam mit der Musikerin und Autorin Irmgard Schleier einen Namen mit ihren Rezitations- und Liederabenden gemacht. In diesem Jahr bekam sie auch den „Sonderpreis Lebenswerk“ beim Deutschen Hörbuchpreis.

Karten im i-Punkt

Karten für die musikalische Lesung „Eva Mattes: „liest… erzählt… singt“ am Donnerstag, den 30. Januar sind ab sofort im Stadtinformationsbüro i-Punkt im Einkaufszentrum Marler Stern erhältlich (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und samstags bis 13 Uhr, Telefon: 0 23 65/ 99 43 10).