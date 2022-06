Extraschicht auf Zeche Nachtigall

Am 25. Juni legt das Ruhrgebiet wieder eine "Extraschicht" ein: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause bietet die lange Nacht der Industriekultur volles Programm an insgesamt 43 Spielorten. Von 17 Uhr am Abend bis 1 Uhr in der Nacht ist dort jede Menge los.

Auf der Zeche Nachtigall

leben bei der Extraschicht die 1950er und 1960er Jahre wieder auf. Rund um den Ringofen präsentieren Autoliebhaber ihre Oldtimer. Unter dem Motto "You drive me crazy" erzählen Besitzer:innen über ihre Leidenschaft, Begeisterung und in Erinnerung gebliebenen Erlebnisse. Tanzbegeisterte können in Crashkursen RockÂŽnÂŽRoll, Linedance und Lindy Hop erproben und die erlernten Schritte gleich danach bei einem Konzert der Formation "Danny & The Chicks" umsetzen. Bei den Jam Sessions des Wittener Mountainbike-Vereins "Happy Trail Friends" zeigen junge Rider ihr Können, und das Event Theater "Caracho" interagiert mit dem Publikum. Führungen durch den Stollen und ein kulinarisches Angebot runden das Programm ab.