Geierabend rechnet ab: Klarer Auswärtssieg für Schalke

Der Geierabend beendet seine 29. Session mit

einem positiven Resümee. Insgesamt besuchten über 15.000 Zuschauer die

36 ausverkauften Vorstellungen des Alternativ-Karnevals auf Zeche Zollern

in Dortmund.

Unter dem Motto „Mein Name ist Pott, RuhrPott“ widmeten die Geier ihre

Produktion James Bond. In der autorisierten Biografie outet sich der

Geheimagent: „I´m a native of the Ruhr.“ Die Kabarettisten übersetzen das

nahezu wörtlich: „Ich bin vom Ruhrpott weg.“

Höhepunkt der Session ist die Verleihung des „Pannekopp-Ordens“ in der

Abschlussvorstellung. Der Satire-Orden für „besondere

Verdienste ums Ruhrgebiet“ geht in diesem Jahr an den Schalker Ehrenrat.

Er wird ausgezeichnet für seine kuriose Begründung der Schmusestrafe in

der Redeaffäre von Vereinsboss Clemens Tönnies.

Immer wieder ein außergewöhnliches Programm

Auch nach knapp drei Jahrzehnten lässt sich Geierabend-Veranstalter Horst

Hanke-Lindemann immer noch von der alljährlich neuen Produktion des

Kreativteams überraschen. 2020 gab es viel Innovatives, starke

Videosequenzen, üppig Absurdes, neue Themen in neuem Rahmen und

runderneuerte Inhalte.

„Der Geierabend wird von Jahr zu Jahr besser.

Die positiven Veränderungen werden auch vom rundum begeisterten

Publikum honoriert“, so Hanke-Lindemann.

Toleranztest Gelsenkirchen – Urbi et Ruhri

Seit zehn Jahren feiert der Alternativkarneval jeweils eine andere

RuhrpottKommune als



„Partnerstadt des Geierabends“

.

Das gründet sich in dem Anspruch, nicht nur für Dortmund, sondern für

das gesamte Ruhrgebietsatirisch zu sprechen, quasi „Urbi et Ruhri“, für

Dortmund und den Pott.2020 wurde die Toleranz des Dortmunder Publikums

auf die Probe gestellt.

Für viele ist die blauweiße Fußballstadt immer noch ein rotes Tuch, mehr

oder minder ernst. Spätestens beim Besuch vom Schalke-Maskottchen

Erwin auf Zeche musste sich Schauspielerin Sandra Schmitz Sprüche

anhören wie: „Wir würden ja am liebsten den Stand anzünden und Erwin in

die Luft sprengen!“ Die eher gespielte Wut hielt die Besucher aber nicht

davon ab, lebhaft an der Verlosung von Schalke-Freikarten teilzunehmen

und regelmäßig die blauweißen Gelsenkirchen-Kugelschreiber zu stibitzen.

Morgens gebracht, mittags gedacht,

abends gelacht

Kabarettist Murat Kayı ist vom Geschehen auf Zeche begeistert.

Persönlich freut er sich über die positiven Reaktionen auf seinen

LiedermacherAuftritt in Sachen sexuelle Vielfalt. Die aktuelle Politik machte das

Programm besonders spannend. Schnell wurde die Szene zu Annegret

Kramp-Karrenbauer komplett erneuert, musste auf die Morde in Hanau

reagiert werden und auf das Erfurter Demokratiedebakel. Hier

funktionierten die Geier noch in der laufenden Show die vom Ensemble

kostenlos verschickten Grußkarten der Zuschauer um in eine Protestaktion

an die Thüringer FDP. Kayı zusammenfassend: „Wir haben eine neue

Produktionsform entwickelt.

Motto: ‚Morgens (in den Nachrichten)

gebracht, mittags gedacht, abends (auf Zeche) gelacht!‘“

Zum letzten Mal glänzten die langjährigen Ensemblemitglieder Franziska

„Fränzi“ Mense-Moritz und Hans-Peter Krüger als Erzkomiker und

Publikumslieblinge. Über die Zukunft des Bühnenteams äußert sich Geier

Kayı in Fußballsprech: „Wir sind in guten Gesprächen, warten mit

Konkretem aber bis zum Ende der Transferperiode.“

Klarer Auswärtssieg für Schalker

Ehrenrat

Der Pannekopp-Orden für „besondere“ Verdienste ums Ruhrgebiet geht an

den Schalker Ehrenrat. Das Publikum stimmte in den Live-Votings eindeutig

mit 35:0 für den Fußballkandidaten. Chancenlos war der Vorstand der

Dortmunder Chorakademie. Er hatte sich durch sein Handeln in der Affäre

um das WDR-Hühnerstall-Lied ins Rennen gebracht.

Steiger Martin Kaysh freut sich: „Der Auswärtssieg ist auch in der Höhe

völlig verdient!“ Nominiert waren die Fußballwächter für ihr Wirken in der

Causa Clemens Tönnies. Zur milden Strafe für dessen Afrika-Rede kam die

kuriose Begründung, es handele sich dabei nicht um Rassismus, sondern

lediglich um „Diskriminierung“.

Gestoppt werden musste die Onlineabstimmung. Hacker hatten sie

manipuliert. Gelassen freuten sich die Geier über Aufmerksamkeit und

Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit.

Unsicher ist, ob der schwerste Karnevalsorden der Welt, gefertigt aus 28

Kilo Stahlschrott an der Kette, heute Abend auf Zeche abgeholt wird. Der

Preisträger muss laut Reglement das Rostmonster bis zum Ende der

Fastenzeit um den Hals tragen und, schlimmer, als Schalker ausgerechnet

in Dortmund eine Saalrunde Freibier schmeißen.