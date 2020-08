Maskenmegalon Open Air Konzert am Bootshaus des Faltbootclub Hamm Marl

Der Faltbootclub Hamm Marl läd zum Maskenmegalon Open Air Konzert am Samstag den 5. September ein. Maskenmegalon feat. The Marltown Band so das Motto. Die beliebte Veranstaltung (eigentlicher Name - Maximegalon) fand zum letzten Mal 2016 in Gelsenkirchen statt. Als Entschädigung für die aktuell nicht realisierbare Neuauflage 2020, freuen sich die Macher auf das einzigartige Konzert mit:

Pussy Percussy

Flamingo Me

The Marltown Band

Die Besucher erwartet ein Non-Stop Live Programm mit Blues, Soul, Rock und Percussion Musik.



Pussy Percussy

Diese außergewöhnliche Gruppe "Pussy Percussy" aus Recklinghausen tritt auf. Die erstklassigen Musiker um den Percussionisten Willi Z. zeigen, dass der Rhythmus die Musik macht und dass sich mit Percussion-Instrumenten eine erstaunlich vielfältige Musikalität entfalten lässt.

Zum Kern der Gruppe gehören die beiden Schlagzeuger Dirk Weniger und Georg Wissing, der Bassist Daniel Bußmann und Willi Z. an unzähligen Percussion-Instrumenten.

Willi Z. arbeitet als Percussionist in mehreren Band-Projekten mit, u.a. bei JIL & Friends, Lexus All Stars und Überschall.

Flamingo Me

Vor dem Millenium, gestartet als Projekt zweier Freunde in der Hütte einer Baumschule, hatte es eine Weile gedauert, bis wir den perfekten Drummer und damit die ideale Besetzung für ihren Sound gefunden hatten. Abgesehen von einem 7jährigen Sabbatical zwischendurch arbeiten wir seitdem mit großer Leidenschaft am Schreiben und Basteln der Songs, wobei ihr Liveset von dem einen oder anderen Coversong ergänzt wird. Als Freunde eines eher unorthodox-eklektischen Rockmusikansatzes fällt es ihnen bis heute schwer, die Frage "was macht ihr eigentlich für Musik?" zufriedenstellend zu beantworten. Jeder neue Song muss grob vereinfacht folgende Qualitätskriterien erfüllen: 1. schnell, 2. laut, 3. überraschend und 4., nicht zu lang. Wenn Elemente und Stilmittel aus Funk, Blues, Jazz, Rock´n´Roll u. a. Musikrichtungen dabei einfließen, entspringt das der puren Lust an der Musik und dem Ziel, so viel Spaß wie möglich zu haben. Wenn sie es dann beim Konzert mit Eurer Hilfe schaffen, die Dynamik und Explosivität der Songs auf die Bühne zu bringen, steht einem befriedigenden Konzerterlebnis nichts mehr im Wege.

THE MARLTOWN BAND

Die Soulband bringt den Geist der Bluesbrothers auf die Bühne. Die Ruhrpott-Truppe heizt mit ihrem energiegeladenen Programm aus Blues, Funk & Soul den Gästen mächtig ein. Ob Wilson Pickett, Otis Redding, James Brown, The Blues Brothers oder andere Vertreter des Soul – die mitreißenden Interpretationen der MARLTOWN BAND versprechen das Publikum zum Grooven zu bringen.

Zusammen lassen die MARLTOWNS unvergesslich „funkige“ Momente erleben. Sie versprechen: We’re gonna make you feel like dancing in the Street!!!

Lineup Markus Brambrink – Vocals, Lisa Fritzsche, Melina Hein – Backing Vocals, Julian Lynen – Keyboard, Armin Klaus – Guitar, Dominique Bokor – Tenorsax, Benno Lamby – Bariton sax, Heinrich Huke – Trumpet, Guido Beckmann – Bass, Markus Metz – Drums.

Corona

Aus aktuellem Anlass ist die Besucherzahl stark eingeschränkt

Man sollte sich vorab unter folgender Emailadresse Registrieren: fch-marl55ev@web.de

Die Anmeldung ist für Gruppen bis 10 Personen möglich.

Masken nicht vergessen 😷

Einlass ab 17.00 Uhr

Eintritt 5 €

Faltbootclub Hamm Marl e.V

Im Mersch

45772 Marl