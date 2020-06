Von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni, wird das Theater Marl rot angestahlt. Das visuelle Zeichen unter dem Titel "Night of Light" ist Teil einer bundesweiten Aktion mit der auf die in Not geratene Veranstaltungswirtschaft aufmerksam gemacht werden soll.

„Mit der Aktion wollen auch wir zum Einstieg in einen Dialog ermuntern, der die gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt und die kulturelle Vielfalt in den Städten thematisieren soll“, sagt Bürgermeister Werner Arndt. Zahlreiche Unternehmen müssen aufgrund der Corona-Pandemie um ihre Existenz bangen. Das Theater Marl ist seit über drei Monaten geschlossen, die Stühle unbesetzt. Die Stadtverwaltung plant die Wiedereröffnung zur neuen Spielzeit im September. Bis dahin soll ein Hygienekonzept unter strenger Berücksichtigung der Coronaschutzverordnung des Landes vorliegen.

Die „Night of Light“ wurde von der LK Aktiengesellschaft aus Essen ins Leben gerufen, die sich speziell an Unternehmen in der Veranstaltungswirtschaft richtet. Bei der Aktion sollen Akteure aus allen Bereichen der Veranstaltungswirtschaft mitmachen. In mehr als 200 Städten sollen Eventlocations, Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht angestrahlt werden. Ziel der Aktion ist, von der Politik gesehen zu werden, „um die Branche der Veranstaltungswirtschaft vor einer massiven Insolvenzwelle zu schützen und somit den Erhalt von zahlreichen Arbeitsplätzen zu sichern“.

Interessierte die mehr über die Aktion erfahren möchten finden weitere Informationen im Internet unter www.night-of.light.de