"Lord Moad lässt bitten!" heißt es am 18. Januar beim Tatort-Dinner, Loemühlenweg 221. Bei einem Abendmahl passiert ein Mord und eine aufregende Ermittlung beginnt. Infos unter Tel.: 02327 / 9918861.

Lord George Moad, der reiche Duke of Northumberland, hat zum Dinner geladen. Eine Ehrensache für die Familie und seine Freunde, zumal der Lord ein wahrer Feinschmecker ist. Es soll ein Abschiedsessen sein, doch niemand weiß, warum. Schon seit längerer Zeit tut Lord Moad sehr geheimnisvoll. Die wildesten Gerüchte machen die Runde. Und endlich ist es so weit: Lord Moad hebt sein Glas, um die große Überraschung zu verkünden, von der selbst seine Frau, Lady Maud-Ruth Moad, und seine Tochter nichts ahnen.Alles hängt wie gebannt an den Lippen des Lords....da geschieht ein Mord! Scotland Yard schaltet sich ein, und die ganze Abendgesellschaft steckt in polizeilichen Untersuchungen.

Die Teilnehmer nehmen an den Ermittlungen teil und müssen aufpassen nicht selber in Verdacht zu geraten.