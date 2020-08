Die Stadt Marl lädt Bürger sowie Kulturschaffende ein, am neuen Kulturprofil für Marl mitzuwirken. Jetzt stehen die Termine für die Veranstaltungen fest.

Eröffnet wird der breitangelegte Beteiligungsprozess mit der Auftaktveranstaltung am 27. August (17 Uhr) im Theater Marl. Moderator Bernward Tuchmann erläutert die Vorgehensweise und gibt die Möglichkeit, Fragen zur Entwicklung des Kulturprofils der Stadt Marl zu stellen.

Im Workshop „Stärken-Schwächen-Analyse“ am 6. Oktober 2020 um 17 Uhr im Sitzungstrakt des Rathauses Marl soll es darum gehen, in Gruppenarbeiten die Stärken und Schwächen des vorhandenen Kulturangebotes in Marl sowie Risiken und Chancen zu benennen und aufzuzeigen. Das Ziel dieser Veranstaltung ist die gemeinsame Erarbeitung eines aktuellen und vielseitigen Gesamtbildes der Kultur in Marl.

Die Ergebnisse der Analyse werden anschließend bei einer „Zielkonferenz“ am 17. November 2020 um 17 Uhr im Sitzungstrakt des Rathauses zusammengefasst und abschließende Ziele bewertet und priorisiert.

Ziel und Zweck der breitangelegten Bürgerbeteiligung hat die Kulturverwaltung in einem Flyer dargestellt. Darin sind alle Informationen zu den Veranstaltungen aufgelistet.