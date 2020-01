Vortragsabend von Teilnehmern von „Jugend musiziert“ in der Scharounschule in Marl Drewer

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Jugend musiziert“, die an der städtischen Musikschule unterrichtet werden, gestalten im Vorfeld des großen Wettbewerbs einen Vortragsabend am Dienstag (14.01.) um 19 Uhr in der Aula der Scharounschule.

Blockflöten- und Gitarrenensembles

Alle Interessierten sind herzlich zu diesem kammermusikalischen Konzert eingeladen. Der Eintritt ist frei. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer geben jedes Jahr ihr Bestes, um dem Vorspielprogramm noch den letzten Schliff zu verpassen. Es wird nicht nur viel geübt, auch das Lampenfieber der Musikerinnen und Musiker ist groß. „Für die jungen Künstler ist der Vortragsabend eine gute Möglichkeit, sich freizuspielen und gleichzeitig dem interessierten Publikum ein hochklassiges Konzert abzuliefern“, so Günter Braunstein, Leiter der Musikschule der Stadt Marl. Auf dem Programm stehen neben Werken für Blockflöten- und Gitarrenensembles unter anderem auch Kompositionen für Harfe solo.

Wettbewerb „Jugend musiziert"

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ findet vom 17. bis 19. Januar in Herten statt.

Zum Wettbewerb:

Am Freitag,den 17.1. 2020 ab ca. 15.00 finden die Wertung

Gesang

im Glashaus, Herten statt. Alle Teilnehmer*innen können direkt dorthin kommen.

Alle Teilnehmer*innen am Samstag melden sich bitte zuerst in der Musikschule Herten im Wettbewerbsbüro.

Am Samstag, den 18.1.2020

wird ab 10 Uhr die Wertung

Klavier

im Glashaus sein.

Ebenfalls am Samstag, den 18.1.2020 ab ca. 10 Uhr

Harfe solo

Holzbläser Ensemble

Streicher Ensemble

Blechbläser Ensemble

Die Wertungen Gesang und Klavier finden im Glashaus Herten statt.

Die Wertung Harfe und die Ensemble Wertungen finden im Städtischen Gymnasium Herten statt.

Das Kultur Kids Revier Derby findet am 18.1.2020 in der Gemeinschaftsgrundschule Herten Mitte statt.

Das Preisträgerkonzert wird am

19. Januar 2020 um 12 Uhr in der Glashaus Herten sein.