Bergehalde Brinkfortsheide (Marl) Fragen an die Landesregierung NRW

In einer kleine Anfrage an die Landesregierung der Abgeordneten Norwich Rüße und Johannes Remmel geht es um die Zukunft der Bergehalde Brinkfortsheide Marl. Wann wird endlich der bergrechtliche Abschluss durchgesetzt und wie können Gefährdungen für Natur und Umwelt sowie Anwohnerinnen und Anwohner sicher ausgeschlossen werden? Wir drucken die kleine Anfrage ab um die Marler Bürgerinnen über den Diskussionsstand im Landtag NRW zu unterrichten.





Deponie der Klasse DK I

Für künftig benötigte Deponien sollten nach Möglichkeit bereits genutzte Flächen verwendet

werden. Hinsichtlich der geplanten Deponie der Klasse DK I auf dem Gelände der Berghalde

Brinkfortsheide in Marl ist der zukünftige Bedarf an weiteren Kapazitäten fraglich.

Nach Nutzung der rechtlich maximal 10-jährigen Beeinträchtigungszeit der Anwohnerinnen

und Anwohner durch die Bergeschüttung (Bergehaldenrichtlinie), sollen diese nach

Vorstellung der RAG AG nun die maximale Zeit von 15 Jahren zusätzlich erdulden

(Deponieverordnung).

Die Schüttung und Rekultivierung der Bergehalde Brinkfortsheide Erweiterung (BE) sollte

gemäß des Planfeststellungsbeschlusses (PFBS) vom 18.05.2004 der Abt. Bergbau und

Energie in NRW, Bezirksregierung Arnsberg, erfolgen. Anwohnerinnen und Anwohner, sowie

Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalpolitik haben vorausgesetzt, dass der Betreiber der

RAG AG diese Vorgaben einhält.

Im Planfeststellungsverfahren wird die Nutzungsfolge der Halde mit Bergeschüttung,

Renaturierung und Naherholung klar festgelegt. Sollte die Schüttung der Berge nicht über das

Jahr 2015 hinausgehen (damalig geplantes Ende des Bergwerks Auguste Viktoria), so war

vorgesehen, dass die südliche, nicht aufgeschüttete Teilfläche für die Erweiterung eines

Gewerbebereichs genutzt werden kann.

Mindestabstand

Die jetzt diskutierte Aufsattelung einer Deponie istallein deswegen nicht vorgesehen gewesen, weil der geforderte Mindestabstand von 300

Metern gemäß der damals gültigen Technische Anweisung Siedlungsabfall (TaSi) nicht

eingehalten wurde. Zudem fand die schon 1994 von der AV-Wohnungsbaugesellschaftgeplante und Anfang des Jahrtausends erfolgte Bebauung von Wohnhäusern in 110 Metern

und Handwerkergebäuden in 60 Metern Entfernung zum Haldenrand keinerlei

Berücksichtigung in der Planfeststellung 2004 (Bebauungsplan Nr. 190a der Stadt Marl vom

24.9.2001). Auch nach heute gültigen Sicherheitsabständen würde eine Deponie auf demGelände zu nah an den Siedlungsgebieten errichtet werden.

Trotz der auf Berge und Renaturierungsböden begrenzten Genehmigung zur Schüttung hat

die RAG AG 10.000 Tonnen schwach radioaktiven Schwerspat unter der 50 cm starken

Basisabdichtung gelagert. Weder im Standsicherheits-Nachweis noch als Faktor, der

strahlenphysikalisch-chemisch unmittelbar auf die Basisabdichtung einwirkt, ist Radiobaryt im

PFBS oder in einem Sonderbetriebsplan betrachtet worden.

Haldenoberfläche renaturieren

Obwohl der Planfeststellungsbeschluss vorschreibt, die fertigen Haldenoberflächen möglichst

schnell zu renaturieren und das Ergebnis der Wasseroberflächenmonitorings in 2016 aufgrund

des „bedenklich hohen Schwermetallaustrages“ dringend empfohlen hat, die Halde zu

übererden, ist dies auch vier Jahre nach Beendigung der Bergeschüttung bis dato nicht

geschehen. Mit der Haldenschüttung sollte durch die dortige Abdeckung der alten Kokerei die

Ausbreitung von kokereispezifischen Gefahrstoffen über das Grundwasser unterbunden

werden. Mit der Erstellung eines Konzeptes durch eine Ingenieurgesellschaft für das GWM

2019 wurden im Bereich der Klär- und Rückhaltebecken der Halde Eisen- und Manganwerte

nachgewiesen, die um das 100- bis 150-fache über den Grenzwerten der

Trinkwasserverordnung liegen, somit scheinen die Becken offensichtlich undicht zu sein. Noch

schwerwiegender aber sind die Analysen von Benzol und Polycyclischen Aromatischen

Kohlenwasserstoffe (PAK) im Grundwasser-Abstrom der Kokerei. Dort sind von 2012 bis 2018

stetig ansteigende PAK- und Benzolgehalte festgestellt worden. Nur 20 Meter vor den Grenzen

der Wohnbebauung sind 2018 PAK-Werte analysiert worden, die mit 138 und 507 mg/l um das

700- bis 2.500-fache über dem Geringfügigkeitsschwellenwert der BBodSchV liegen. Dennoch

wurde die Halde bislang nicht abgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Wann setzt die Landesregierung die im Planfeststellungsbeschluss vom 18.05.2004 der

Abteilung Bergbau und Energie vorgesehene Schüttung und Rekultivierung der Halde

Brinkfortsheide durch?

2. Warum wurde und wird keine Randwallbepflanzung von mindestens 25 m Breite

zwischen Halde und Wohnbebauung Marl-Hüls gesetzt?

3. Wie lange hält die Basisabdichtung der Bergehalde der Ortsdosisleistung von 21 µSv/h

des dort eingebrachten strahlenden Radiobaryt stand, bevor diese von der hohen Salz-

, Säuren-/Laugen- und Metallkonzentration im Inneren der Halde durchdrungen wird?

4. Wann wird die Halde zur Staubminimierung von gesundheitsbeeinträchtigendem

Aluminium und Mangan der Berge und der Reduzierung des Schwermetallaustrags von

Nickel, Zink, Cadmium usw. in die Gewässer überdeckt?

5. Warum wird der RAG AG in Marl keine Grundwasseraufbereitung des Kokereiabstroms

vorgeschrieben, wie an vielen anderen ehemaligen Kokereistandorten in NRW?

Norwich Rüße

Johannes Remmel