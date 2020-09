Der Guatemalakreis der Evangelischen Stadt-Kirchengemeinde (esm) ist besorgt, dass Bundes-Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) anscheinend das geplante Lieferkettengesetz verwässern möchte, heißt es in einer Pressemitteilung von Klaus-Dieter Hein.

Deshalb fordert der Guatemalakreis den Minister in einem Brief auf, die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag einzuhalten und den Gesetzesvorschlag seiner Kollegen Gerd Müller und Hubertus Heil zu unterstützen.

Menschenrechte, Umweltschutz

Das Lieferkettengesetz soll menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten gesetzlich verankern. Viele Unternehmen in Deutschland sprechen sich bereits für ein Gesetz aus, da sie sich mehr Wettbewerbsgleichheit beim Schutz von Menschenrechten und Umweltschutz versprechen. Das würde auch vor ausbeuterischer Kinderarbeit schützen, die gerade in der Zeit der Corona-Pandemie weltweit auf dem Vormarsch ist, heißt es abschließend in der Mitteilung des Guatemalakreises.

Hintergrund:

Die Initiative Lieferkettengesetz wird getragen von:Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland e.V. (agl), Brot für die Welt, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Christliche Initiative Romero e.V. (CIR), CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Forum Fairer Handel e.V., Germanwatch e.V., Greenpeace e.V., INKOTA-netzwerk e.V., Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V., Oxfam Deutschland e.V., SÜDWIND e.V., ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V., Weltladen-Dachverband e.V., Werkstatt Ökonomie e.V. Über 80 weitere Organisationen unterstützen die Initiative.

Infos im Netz: lieferkettengesetz.de