Corona-Virus im Kreis Recklinghausen: Zwei weitere Todesfälle

Es gibt zwei weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen: Ein Mann aus Waltrop im Alter von 84 Jahren sowie ein 92-jähriger Mann aus Recklinghausen sind verstorben. Beide wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

8994 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen - 7297 Genesene - 91 Todes­fälle - 1606 Aktuell Infizierte - Inzidenz 217,7 (Stand 21.11.2020)

Stadt Fälle* Genesene Todes­fälle Aktuell

Infizierte Inzidenz

Castrop-Rauxel 898 737 9 152 185,4

Datteln 475 329 2 144 318

Dorsten 898 745 7 146 170

Gladbeck 1497 1244 29 224 268,5

Haltern am See 332 299 0 33 74

Herten 1025 841 12 172 171,5

Marl 1221 1002 4 215 245

Oer-Erkenschwick 571 474 6 91 216,4

Recklinghausen 1717 1322 19 376 277,4

Waltrop 360 304 3 53 150

*Es handelt sich um alle je positiv getesteten Fälle. Die Genesenen sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Kreis Recklinghausen ist Risikogebiet

Der Kreis Recklinghausen gilt seit dem 10.10.2020 als Risikogebiet, da auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten worden ist.

Um nicht mehr als Risikogebiet zu gelten, muss der Kreis Recklinghausen auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit sieben Tage lang einen Inzidenzwert von unter 50 aufweisen.