Coronakrise: Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk am Sonntag

Die Inzidenzzahlen (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich in den Kreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Münster insgesamt weithin auf hohem Niveau. Gegenüber dem Vortag sind sie jedoch tendenziell leicht gesunken. Lediglich im Kreis Borken gibt es von gestern auf heute einen leichten Anstieg zu verzeichnen. Laut LZG NRW (Stand: 06. Dezember, 0 Uhr) ergibt sich heute folgendes Bild (Zahlen des Vortags in Klammern):

Stadt Bottrop: 176,1 (182,0)

Kreis Borken: 84,6 (81,9)

Kreis Coesfeld: 63,9 (68,9)

Stadt Gelsenkirchen: 164,1 (172,5)

Stadt Münster: 54,9 (58,7)

Kreis Recklinghausen: 153,1 (184,5)



Kreis Steinfurt: 99,1 (101,1)

Kreis Warendorf: 122,7 (132,1)