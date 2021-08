„Klimawette“ Marler Bürgerinnen und Bürger sollen die Wette unterstützen

Für die Aktion „Klimawette“ hat Dr. Michael Bilharz, Vorstandssprecher der Initiative „3 fürs Klima“, mit seinem Lastenrad die Stadt Marl angesteuert, um eine Klimawette über die Vermeidung von umweltschädlichem CO2 abzuschließen. Brigitte Heermann, Leiterin des Amtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, nahm die Wette an und lädt alle Marlerinnen und Marler dazu ein, die Wette mit persönlichen Beiträgen zum Klimaschutz zu unterstützen.

Bilharz macht in 200 Städten Halt

Dr. Michael Bilharz radelt derzeit mit seinem Lastenrad über 6.000 km quer durch Deutschland und macht in 200 Städten Halt, um vor Ort Klimawetten abzuschließen und zum Mitmachen beim Klimaschutz anzuregen. Schirmherr der Klimawette ist der Präsident des Umweltbundesamtes, Prof. Dirk Messner.

Eine Million Tonnen CO2 vermeiden

Die bundesweite Klimawette will aufzeigen, dass jede und jeder einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten kann. “Ich wette, dass wir bis zur nächsten Weltklimakonferenz in Glasgow Anfang November eine Million Menschen gewinnen, die zusammen eine Million Tonnen CO2 vermeiden“, so Bilharz. Marler Bürgerinnen und Bürger sollen die Wette tatkräftig unterstützen.

"Die Wette können wir nur gemeinsam meistern “

„Die Wette ist anspruchsvoll und eine echte Herausforderung, die wir nur gemeinsam meistern können“, sagt Brigitte Heermann, Leiterin des Amtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Sie bittet deshalb alle Marlerinnen und Marler, ab dem 29. August am Stadtradeln teilzunehmen und das Vorjahresergebnis von 107.065 Kilometern und 16 Tonnen CO2 – Vermeidung deutlich zu übertreffen. Darüber hinaus lädt sie alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich online auf der Seite www.klimawette.de für eine oder mehrere Aktivitäten zum Klimaschutz zu registrieren, um auch auf diesem Wege zum Erfolg der Wette beizutragen. Aus einer Liste von 20 Vorschlägen können sich die Marlerinnen und Marler beispielsweise für die Verwendung stromsparender LED-Lampen, für einen fleischfreien Monat und für die Vermeidung von CO2 in der Rinderhaltung oder für die umweltfreundliche Fahrt mit dem Fahrrad zum Arbeitsplatz entscheiden. Darüber hinaus ist auch eine Spende an klimafreundliche Projekte möglich.