Lärm ist nervig und stört die Anwohner

An der Autobahn A 43 werden die Lärmschutzwände erneuert. Ein jahrzehntelanger Kampf hat nun dazu geführt, dass die Autobahn GmbH des Bundes aktiv geworden ist. Die Anwohner hatten sich immer wieder an den Ortsverbandsvorsitzenden Uwe Göddenhenrich (Anreiner der Hülsbergstr) gewandt. Das CDU-Kreistagsmitglied weiß also wovon er spricht, wenn es - wie hier - um Lärmschutz in Wohngebieten geht.

Die Baumaßnahme soll im Herbst 2022 abgeschlossen sein.

O-Ton Uwe Göddenhenrich:" wir fordern mehr Tempo bei den Baumaßnahmen" . Schon heute steht auf der Tagesordnung ein Flüsterasphalt, der in mehreren Schreiben an den Ortsunionsvorsitzenden versprochen wurde.