Marler Heimatpreis wird zum zweiten Mal verliehen

Die Stadt Marl verleiht zum zweiten Mal den Heimatpreis. Auch Marler Bürgerinnen und Bürger sowie Bürgerinitiativen mit Sitz in Marl können sich ab sofort bis zum 8. Januar bewerben. Der Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert.

Der Heimatpreis wurde in Marl erstmalig im Jahr 2019 verliehen. Das junge Blasorchester Marl sowie die Heimatvereine Polsum und Marl waren die letztjährigen drei Gewinner des Heimatpreises. Die Stadt Marl beabsichtigt, den Preis – vorbehaltlich der jeweiligen Bewilligung von Fördermitteln – jährlich bis zum Ende der Landesförderung in 2022 auszuloben.

Der Heimatpreis soll eine Anerkennung sein und zum bürgerschaftlichen Engagement insbesondere auch in Corona-Zeiten motivieren

„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“

Bereits im September hatte die Politik beschlossen, den Heimatpreis erneut zu verleihen und am Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ des Landes NRW teilzunehmen. Inzwischen liegt der Stadt die Zusage für die Übernahme des Preisgeldes von insgesamt 5.000 Euro vor. Der 1. Platz ist mit 2.500 Euro, der zweite Platz mit 1.500 und der dritte Platz mit 1.000 Euro dotiert.

Kriterien für die Vergabe des Heimatpreises

Für die Vergabe des Heimatpreises 2020 wurden vom Stadtrat entsprechende Kriterien beschlossen. Hierzu zählen beispielsweise identitätsstiftende Ziele und Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts oder ein langjähriger und kontinuierlicher Einsatz, für die öffentliche Sichtbarmachung von Stadtgeschichte und kulturellem Erbe. Zudem soll der Preis an innovative heimatverbundene Projekte mit Anschubfinanzierung gehen, durch die Anfangsschwierigkeiten eines Projekts überwunden werden sollen.

Bekanntmachung der Gewinner voraussichtlich Ende Januar 2021

Über die Vergabe des Heimatpreises in Marl entscheidet eine unabhängige Jury. Ergänzt wird die Jury mit Patrick Köllner, Lokalredakteur der Marler Zeitung, und Hannah Iserloh, Mitglied im jungen Blasorchester Marl. Sie gehören keinem der antragstellenden Vereine an und wurden auf Vorschlag der Verwaltung vom Ausschuss für Kultur und Weiterbildung bestätigt. Gemeinsam wird die sechsköpfige Jury Mitte Januar 2021 über die Vergabe des Heimatpreises in Marl entscheiden. Die Gewinner werden dann voraussichtlich Ende Januar 2021 bekannt gegeben.

Bewerbungsfrist endet am 8. Januar 2021

Alle, die die Teilnahmebedingungen erfüllen, können sich ab sofort für den Heimatpreis bewerben. Das Antragsformular kann auf der Internetseite der Stadt Marl (www.marl.de/heimatpreis) heruntergeladen oder auf Wunsch auch zugeschickt werden (Tel. 02365 / 503566-99). Der Antrag ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die Stadt Marl zu senden (Stadt Marl, Amt für Kultur und Weiterbildung, „Heimatpreis“, 45765 Marl). Die Bewerbungsfrist endet am 8. Januar 2021.

Gewinner 2019

Heimat-Preis NRW

„Nordrhein-Westfalen heimatet“: 224 Städte,Gemeinde und Kreise haben sich bereits dazu entschlossen, örtlich einen Heimat-Preis zur Würdigung des örtlichen Engagements vergeben zu wollen. Mit dem „Heimat-Preis“ rückt die Landesregierung in Kreisen, Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbindet sich damit auch die Chance, vor Ort über das Thema „Heimat“ zu diskutieren, denn: Heimat ist vielfältig.

2020 wird erstmals der Landes-Heimat-Preis vergeben. Aus den Gewinner-Projekten auf Kreis- Stadt- und Kreisebene, wählte eine Fach-Jury einstimmig die Preisträger der Plätze 1 bis 3 aus und prämierte außerdem drei herausragende Heimat-Preis-Projekte, die sich besonders durch das Engagement für und mit Kindern und Jugendlichen auszeichnen mit dem Sonderpreis „Junge Heimat“.

Die Gewinner des ersten Preises erhalten 12.500 Euro, die des zweiten Preises 8.000 Euro und die des dritten Preises 5.000 Euro. Die Preisträger des Sonderpreises „Junge Heimat“ erhalten jeweils 2.000 Euro.