Die sozialen Lagen in Marl stehen im Mittelpunkt einer Tagung, zu der die Stadtverwaltung am Donnerstag, 26. März, einlädt. Im Nachbarschaftszentrum Hüls-Süd sollen von 14 bis 17 Uhr Ergebnisse der ersten Tagung betrachtet und Handlungsansätze erarbeitet werden. Interessierte können sich bei der insel-VHS anmelden.

Bürgermeister Werner Arndt eröffnet die Tagung unter dem Titel „Blickpunkt: Soziale Lagen in Marl – Lösungen & Perspektiven“. Kirsten Witt, Referentin der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V., hält einen Impulsvortrag zum Thema „Kulturelle Teilhabe und kulturelle Bildung“. Im Anschluss steht eine Podiumspräsentation und -diskussion auf dem Programm. Danach tauschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Themen Familien mit Kindern in Kindertagesstätten, Familien mit Schulkindern, Senioren, Arbeit und kulturelle Bildung aus und entwickeln im World Café eigene Ideen zur Veränderung. Sozialdezernentin Claudia Schwidrik-Grebe begleitet das Seminar fachlich.

Telefonische Anmeldung

Wer an der Tagung teilnehmen möchte, kann sich bei der Infothek der insel-VHS (Tel. 02365/ 50356699, E-Mail: inselVHS@marl.de) bis zum 19. März anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte werden gebeten, bei der Anmeldung auch die Organisation oder Einrichtung anzugeben, für die sie (ehrenamtlich) arbeiten. Die Teilnahme an der Tagung ist kostenfrei.