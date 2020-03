Stadt Marl informiert über aktuelle Sachstände zum Coronavirus

Zahlreiche Marlerinnen und Marler freuen sich über Unterstützung im Alltag, viele andere sind gern bereit zu helfen. DieVerwaltung wurde beauftragt, ehrenamtliche Hilfsangebote zu koordinieren. Ab sofortkönnen hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger, Gruppen, Vereine und Unternehmen ihre Angebote am Bürgertelefon (99-2020) oder per Email (marl hilft@marl.de)mitteilen. Das kann die freiwillige Übernahmevon Einkäufen für ältere Menschen sein, unentgeltliche Fahrdienste oder auch Gassigänge mit dem Vierbeiner. WerUnterstützung wünscht, sollte daher nicht zögern, sich an die Stadtverwaltung zuwenden.

Marlerinnen und Marler stehen in

schwierigen Zeiten eng zusammen

 Wegen der Kita-Schließungen wird die Stadtverwaltung ab April 2020 keine

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge erheben. Wegen der kurzfristigen

Anordnung konnte das Abbuchungsverfahren für März allerdings nicht mehr

gestoppt werden. Eltern werden gebeten, ihre Daueraufträge bei ihrer Bank ruhend

zu stellen. Wurde eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) erteilt,

müssen Eltern nichts weiter veranlassen. Die Kita-Gebühr wird ab April seitens der

Stadt bis auf weiteres nicht abgebucht. Eine Rückerstattung der Beiträge für den

Monat März erfolgt nicht. Für die Erstattung der März-Beiträge wird zu einem

späteren Zeitpunkt eine praktikable Lösung gefunden. Die Eindämmung des

Coronavirus habe absoluten Vorrang, heißt es dazu aus der Stadtverwaltung.

Sitzungen von Rat und Ausschüssen

fallen aus

 Auf Empfehlung der Bezirksregierung Münster fallen jetzt auch in Marl Sitzungen

politischer Gremien zunächst bis Ostern aus. Unaufschiebbare notwendige

Entscheidungen seien gegebenenfalls „in Form einer Dringlichkeitsentscheidung“

gemäß Paragraph 60 Gemeindeordnung NRW vorzubereiten. Aufgrund der

Empfehlung werden die für März und April angesetzten Sitzungen des

Integrationsrates (17.3.), des Ausschusses für Kultur und Weiterbildung (18.3.) und

des Stadtplanungsausschusses (19.3.) nunmehr abgesagt. Auch der Haupt- und

Finanzausschuss (31.3.) und die Ratssitzung (2.4.) finden nicht statt. In der

interfraktionellen Sitzung bestand Einigkeit zwischen den Ratsfraktionen, für die

Stadt Marl entsprechend zu verfahren.

Bürgertelefon



 Darüber hinaus hat die Stadt Marl eine Allgemeinverfügung zur Eindämmung der

Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 erlassen, die unter anderem die

Durchführung von Veranstaltungen untersagt.

 Für Fragen zu städtischen Veranstaltungen, Dienstleistungen und Öffnungszeiten

der Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen ist weiterhin ein Bürgertelefon mit der

Rufnummer (02365) 99-2020 und die E-Mail-Adresse Coronafragen@marl.de

eingerichtet. Die Hotline und E-Mail-Adresse sind derzeit zu den

üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung zu erreichen